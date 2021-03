Usa: l'amministrazione Biden alle prese con il ritorno dei socialisti in America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ecuador sta per finire la stagione politica di Lenin Moreno, già delfino e numero due dell'ex presidente Rafael Correa. Salito al potere, Moreno ha abbandonato l'agenda del suo predecessore, costretto in poco tempo ad abbandonare il paese, inseguito da una giustizia che in patria metteva alle corde altri nomi di spicco dell'establishment. Il 7 febbraio, al primo turno delle elezioni presidenziali, Andrés Arauz - uomo di fiducia di Correa - ha ottenuto un ottimo margine di vantaggio sul conservatore Guillermo Lasso e tutti i sondaggi indicano che potrà vincere il ballottaggio dell'11 aprile. Le urne diranno che piega prenderanno almeno due questioni strategiche che coinvolgono gli Usa: l'utilizzo da parte del comando Sud della base militare di Manta contro il narcotraffico, negato sotto Correa e parzialmente ripreso con Moreno, e il controllo delle attività peschiere nelle Galapagos, da tempo preda delle incursioni illegali provenienti dall'Oriente. (segue) (Nys)