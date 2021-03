Usa: l'amministrazione Biden alle prese con il ritorno dei socialisti in America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E l'Argentina, in cui al governo nel ruolo di "vice" si trova l'ex "presidenta" Cristina Fernandez, non solo lavora con il Messico per mettere l'intera regione a distanza di sicurezza dagli interessi della Casa Bianca, ma critica anche apertamente l'operato del segretario generale dell'Organizzazione degli stati Americani (Osa), Lsui Almagro, protagonista di tante battaglie al fianco di Trump, soprattutto contro i "regimi" neo socialisti. In Venezuela, il governo del presidente Nicolas Maduro ha dimostrato - forte soprattutto di un appoggio mai ritratto dei militari - di saper resistere alle tante pressioni internazionali. La Casa Bianca conferma la linea di appoggio al leader oppositore Juan Guaidò e fa ancora pochissimi sconti a Caracas, ma è anche vero che nel paese caraibico sembra decollare un nuovo tentativo di mediazione tra le parti, con l'autorevole cappello de Regno di Norvegia. Il "gruppo di Lima", insieme di dodici paesi che sotto la regia di Washington aveva esercitato le maggiori pressioni su Maduro viene ora invitato ad affiancarsi all'azione di altri mediatori, più possibilisti sul dialogo tra le parti, come il Gruppo di Contatto promosso dall'Unione europea. (segue) (Nys)