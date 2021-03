Usa: l'amministrazione Biden alle prese con il ritorno dei socialisti in America latina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia, che secondo i vari osservatori internazionali sta rendendo evidenti i ritardi strutturali che l'America latina soffre in termini di assistenza sanitaria e di divario sociale, sta riportando la protesta in piazza. E al pari di quanto visto in autunno del 2019, la critica si rovescia sugli esecutivi in carica, oggi in gran parte conservatori. È il caso - tra gli altri - del Cile, in cui la classe media pare aver perso il terreno guadagnato in anni, o del Paraguay, che nelle ultime settimane ha conosciuto un'impennata dei contagi tale da allarmare la popolazione abituata a mesi di sostanziale tenuta: il presidente mario Abdo Benitez è corso ai ripari sostituendo cinque ministri, ma la crisi non sembra finita. (segue) (Nys)