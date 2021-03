Usa: l'amministrazione Biden alle prese con il ritorno dei socialisti in America latina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di tutto questo, scrive sul "New York Times" il presidente dell'Inter-American Dialogue, Michael Shifter, Biden dovrà decifrare il rapporto con tutti i protagonisti della regione, dopo la stagione di Trump. "Negli ultimi quattro anni, la 'cooperazione' ha significato l'adattamento alle richieste degli Stati Uniti, in particolare sulla migrazione. In nome della non interferenza e della sovranità nazionale, è probabile che questi governi smettano di collaborare se l'amministrazione Biden prende una ferma posizione pubblica, ad esempio, sulla corruzione militare in Messico, sulla deforestazione in Brasile o sull'uccisione di leader sociali in Colombia". Un monito a Biden perché gli Usa non perdano il contatto con la regione è arrivato da ultimo dal ministro degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo. “Gli Stati uniti devono ascoltarci perché l’unico che ci presta attenzione è la Cina, che bussa continuamente alle nostre porte, perché la nostra è una regione molto ricca”, ha detto il ministro nel corso di una conferenza online organizzata dall’Atlantic Council per i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay). (Nys)