Turchia: viaggiatori britannici ammessi anche senza prova di vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha annunciato che quest'estate permetterà l'ingresso ai cittadini britannici anche senza la prova di un'avvenuta vaccinazione contro il Covid. Questo renderebbe il Paese una delle destinazioni potenzialmente più attraenti per i turisti britannici, anche in concorrenza con Grecia e Cipro, che hanno comunicato precedentemente che permetteranno l'ingresso di turisti extra Ue con prova di vaccinazione o test negativo. In linea con queste misure, il governo britannico ha reso noto che si sta preparando a rimuovere il Portogallo dalla lista di Paesi maggiormente a rischio.(Rel)