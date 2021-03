Farnesina: oggi prima seduta annuale del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la prima seduta annuale del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, presieduta dal ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla presenza della vice ministra Marina Sereni. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il Comitato congiunto ha approvato un pacchetto d’iniziative del valore complessivo di oltre 106 milioni di euro. Tra questi, 55 milioni di euro di crediti d’aiuto in favore dell’Albania, parte del pledge italiano per la ricostruzione del Paese dopo il terremoto del 2019; 45 milioni di euro di contributi volontari a favore di organizzazioni internazionali, tra cui 24 milioni a favore del Gavi, l’Alleanza globale per i vaccini e l’immunizzazione, 16 milioni destinati a Undesa (in particolare per i programmi JPOs e Fellows per i giovani funzionari italiani nelle Organizzazioni internazionali) e 3 milioni per l’organizzazione del Vertice Onu sui sistemi alimentari (e del pre-Vertice si terrà a Roma); circa 5 milioni di euro sono destinati a iniziative di cooperazione in Paesi del Medioriente e dell’Africa. (segue) (Com)