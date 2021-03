Farnesina: oggi prima seduta annuale del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento introduttivo, il ministro Di Maio ha voluto sottolineare che “nel contesto ancora grave della pandemia, la Cooperazione allo sviluppo continua a svolgere un ruolo strategico per la politica estera italiana, mettendo al centro del proprio impegno la salute come bene pubblico globale e l’attenzione all’impatto della crisi attuale sui Paesi più vulnerabili”. Di Maio ha poi ricordato gli importanti appuntamenti multilaterali nel 2021 che vedranno l’Italia protagonista: la presidenza del G20, nel cui ambito avranno luogo il Global Health Summit a Roma il 21 maggio, sulla lotta alla pandemia, e la sessione dedicata al Continente africano durante la ministeriale Esteri che si terrà a Matera il 29 giugno. Inoltre, nel mese di luglio presso la Fao co-organizzeremo il Pre-Food System summit e in ottobre la Conferenza Italia-Africa. (Com)