- A Torino domani, martedì 16 marzo, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1505m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: scenario che rimane inalterato, con correnti asciutte settentrionali che garantiscono tempo stabile e soleggiato su gran parte dei settori nord-occidentali italiani. Insisteranno tuttavia addensamenti nuvolosi e un po' di nevischio intermittente sulle zone alpine di confine. Ventilazione sempre vivace sulle Alpi, meno in pianura. Aria fredda al primo mattino. (Rpi)