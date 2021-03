Covid: Foroni, soddisfazione per inserimento Ptp di Lodi nella rete dei laboratori per ricerca varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio SMeL del Ptp (Parco tecnologico padano) Science Park di Lodi ha ricevuto il nulla osta per l'inserimento nella rete regionale dei laboratori per la ricerca delle varianti di Sars-CoV-2, al fine di identificare attraverso il sequenziamento le varianti del virus attualmente note o non ancora conosciute. Lo comunica il Ptp di Lodi in una nota. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, "perché già dal tampone pre-screening è possibile individuare le diverse varianti. È particolarmente importante, perciò, che il Parco tecnologico padano abbia ottenuto questa importante autorizzazione regionale per la ricerca delle varianti, mettendo a disposizione del territorio le proprie competenze nella gestione dell'emergenza". "In particolare - si legga nella nota - presso il laboratorio SMeL del Ptp Science Park di Lodi, dove attualmente vengono processati in media oltre 700 campioni al giorno con una capacità analitica di 1.600 campioni al giorno, si è in grado di effettuare in campioni risultati positivi un pre-screening rapido per l'identificazione delle varianti conosciute (Inglese, Sud-Africana, Brasiliana). In tutti i casi in cui ci sia il sospetto di essere in presenza di una variante ad elevata trasmissibilità, o che determini maggiore gravità, è inoltre possibile procedere all'intero sequenziamento del gene 'S' codificante la proteina Spike". (Com)