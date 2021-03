Ivrea: Tiraboschi (FI), politica riprenda in mano la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bambina dodicenne che a Ivrea si è tolta la vita evidenzia un fenomeno quanto mai preoccupante del mondo giovanile che manifesta depressione, sofferenza, oppressione, desolazione e fragilità, sentimenti che non sempre vengono capiti dalle famiglie, che per tante ragioni non riescono a vegliare sul benessere e lo sviluppo dei loro figli". Lo dichiara Maria Virginia Tiraboschi, senatrice di Forza Italia. "La tecnologia dovrebbe migliorare la vita e non diventare la tua vita perché i viaggi senza ritorno di molti giovani sintetizzano la storia di anime fragili, isolate, emarginate e annoiate, una generazione che, a volte, può trovare nella sfida la risposta al desiderio di riscattarsi socialmente. Una lotta per la notorietà che si consuma giorno dopo giorno sul web, un luogo senza confini dove il tempo è relativo e dove l’immagine di sé assume un ruolo fondamentale. Purtroppo non tutti si accontentano di mostrare ai propri follower immagini ordinarie, come quelle legate al mondo della moda o al divertimento. Alcuni vogliono soprattutto dimostrare e in questo, talvolta, il confine tra vita e morte diventa troppo sottile - continua -. La politica ha il dovere, da un lato, di non sottovalutare questi aspetti psicologici e sociologici e, dall’altro, di riprendere il controllo del digitale che, come evidenzia la piattaforma Tik Tok, ma non solo, sia sfuggito di mano, un’economia che i governi non controllano più e che va assolutamente ricondotta a regole severe che proteggano i consumatori e la loro privacy. In Europa si sta delineando il nuovo modello di politica industriale digitale, che dovrà essere diverso da quelli americano e cinese: l’Italia, che svolge in ambito europeo il coordinamento del gruppo che si occupa dell’etica digitale, nella definizione di demanio pubblico digitale e di perimetro della cybersecurity dovrà mettere l’uomo al centro dello sviluppo tecnologico, per impedire qualsiasi forma di sopraffazione".(com)