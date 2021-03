Sud: Cgil, bene avvio confronto per riconoscimento centralità Mezzogiorno per futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo il fatto che la ministra Carfagna abbia indicato come priorità il metodo di confronto con le parti sociali per velocizzare la programmazione e l'attuazione dei progetti in grado di ridurre i divari territoriali nel nostro Paese". Lo dice il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, al termine del primo incontro tra la ministra per il Sud e la Coesione territoriale e le organizzazioni sindacali sugli imminenti investimenti da realizzare nel Mezzogiorno attraverso Fondi europei e Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). "Positivi anche la conferma di un approccio integrato sull'utilizzo delle risorse finanziarie europee e nazionali e - continua il dirigente sindacale in una nota - il fatto che la ministra abbia ribadito la necessità di definire molto rapidamente un Accordo di partenariato per l'avvio della nuova programmazione 2021-2027, centrato sul lavoro di qualità e sul rafforzamento del ruolo del partenariato economico sociale". (segue) (Com)