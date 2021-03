Libia: ambasciatore Usa Norland, sostegno a governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sosterranno il nuovo governo di unità nazionale della Libia, guidato da Abdulhamid Dabaiba, nel soddisfare i bisogni della popolazione e nel preparare le elezioni nazionali previste per il prossimo 24 dicembre. Lo ha detto l’ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, complimentandosi con il premier Dabaiba e il presidente della Camera dei Rappresentanti, Aguila Saleh, in occasione della sua partecipazione alla cerimonia per il giuramento dell’esecutivo tenutasi oggi a Tobruk. Lo riferiscono i media libici. “L’assunzione in via ufficiale delle sue funzioni da parte del nuovo governo di unità nazionale ad interim rappresenterà un’occasione storica per la Libia, per ripristinare la sua sovranità dalle interferenze straniere, e per assicurare il percorso verso la stabilità e la democrazia”, ha proseguito Norland. (Lit)