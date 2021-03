Ue-Italia: presidente Eurogruppo Donohoe, eccellente presentazione del ministro Franco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata "eccellente" la presentazione delle priorità da parte del ministro delle Finanze italiano, Daniele Franco. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, dopo la video conferenza dei ministri delle Finanze dell'Ue. "Abbiamo iniziato la riunione" ascoltando "la presentazione eccellente di Daniele Franco che ci ha esposto le sue priorità come ministro delle Finanze italiano", ha detto. "E' tradizione per noi quando giunge un nuovo membro, invitarlo a parlare per primo e a presentare le sue priorità", ha ricordato Donohoe. (Beb)