Milano: Comazzi (FI) su Area C, per Sala riempire le casse del Comune più importante della sicurezza

- "Milano, come tutta la Lombardia, entra in zona rossa. Nonostante le proteste la giunta ha deciso di tenere attivi i varchi di Area C: per il sindaco Sala riempire le casse del Comune è più importante della sicurezza dei cittadini". Questo il commento, affidato a una nota, del capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo e consigliere comunale a Milano, Gianluca Comazzi. "A partire da oggi monitorerò attentamente la situazione nelle fermate dei tram, delle stazioni della metropolitana e all'interno dei convogli: se si scoraggia l'utilizzo delle automobili il rischio è quello di riempire i mezzi pubblici", annuncia Comazzi, che ha predisposto un indirizzo di posta elettronica a cui segnalare casi di affollamento dentro i mezzi pubblici o nelle banchine. "Chi prende una decisione sbagliata deve assumersene la responsabilità", conclude l'azzurro.(Com)