Auto: Spagna, Ford comunica licenziamento di 630 lavoratori stabilimento di Valencia

- La casa automobilistica Ford ha annunciato oggi ai sindacati spagnoli la volontà ridurre l'organico di 630 unità dello stabilimento di Almussafes (Valencia), pari al il 9,5 per cento della forza lavoro (6.650), a causa di un adeguamento della produzione. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda ha informato il consiglio di fabbrica in una riunione per convocare il tavolo delle trattative, anche se i lavoratori non hanno ancora ricevuto la relazione esplicativa del dossier. Ford Spagna ha spiegato che mentre la domanda per la Kuga rimane forte, quella per gli altri veicoli prodotti nell'impianto di Valencia (S-Max, Galaxy e Mondeo) è in calo perché i clienti preferiscono sempre più Suv e i crossover. Di conseguenza, il volume di produzione dello stabilimento sarà regolato all'inizio di aprile con circa 280 veicoli in meno al giorno per adattarsi alle nuove esigenze del mercato. (Spm)