Covid: Zingaretti, nel Lazio stop a somministrazione e prenotazioni vaccino Astrazeneca

- A seguito delle comunicazioni da parte di Aifa la Regione Lazio ha bloccato la somministrazione di Astrazeneca e le prenotazioni da eseguire con questo vaccino nel Lazio. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Per quanto riguarda coloro che devono ricevere la seconda dose, si attendono le indicazioni da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco - spiega il governatore -. Per qualsiasi ulteriore decisione attendiamo aggiornamenti da parte degli organi preposti", conclude Zingaretti. (Rer)