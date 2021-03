Latina: sindaco, al via raccolta differenziata "porta a porta" per 20mila cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito questa mattina il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta da parte di Abc – Azienda per i Beni Comuni di Latina che coinvolgerà circa 20mila cittadini. Il Sindaco Damiano Coletta, insieme all’Assessore all’Ambiente Dario Bellini e al Direttore Generale di Abc Silvio Ascoli, ha presenziato alle prime luci dell’alba alla partenza dei mezzi dalla sede dell’azienda speciale "per condividere con tutti i lavoratori – ha detto il sindaco in una nota – questo momento storico e allo stesso tempo così emozionante. È una giornata chiave per il futuro della città – ha detto anche Coletta – perché oggi vediamo realizzarsi il primo step di un progetto i cui risultati andranno a beneficio di tutta la collettività. L’obiettivo è costruire a Latina una nuova cultura nella gestione dei rifiuti e mandare a regime un sistema virtuoso che possa portare il prima possibile i livelli di differenziata della nostra città verso l’eccellenza. È un percorso ambizioso che abbiamo voluto con tutte le nostre forze e che non è stato privo di ostacoli". (segue) (Com)