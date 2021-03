Vaccini: Moratti, stop immediato a somministrazione AstraZeneca in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ho dato disposizione al direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti". Lo comunica in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. (Com)