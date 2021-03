Covid: Bertolaso, struttura creata da Conte non parlava con nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte “aveva creato una struttura di riferimento a livello centrale che non parlava con nessuno; dava solamente ordini, disponeva azioni, non dialogava, faceva cadere tutto dall'alto e quindi ovviamente le cose non sono state facilitate". Lo ha detto Guido Bertolaso al programma “il Mix delle cinque”, su Rai Radio 1, spiegando che “anche per questo” la Lombardia ha avuto difficoltà. “La Lombardia - ha spiegato Bertolaso, consulente della Regione per la campagna vaccinale anti-Covid - è la regione più importante del nostro paese sia in numeri che per quello che riguarda pil e tutto il resto, è chiaro che è stata lasciata sola a se stessa soprattutto all'inizio, se ci fosse stata una collaborazione diversa le cose sarebbero andate appunto in modo diverso”.(Com)