Covid: Zannola-Di Matteo (Pd), piano vaccini avanti con autisti trasporti Roma Capitale

- "Nella graduatoria di priorità per la somministrazione dei vaccini si è giustamente scelto di iniziare dagli Operatori sanitari, dagli appartenenti alle forze dell'ordine e dagli insegnanti, riteniamo indispensabile ora procedere con una categoria a contatto continuo e massiccio con un pubblico variegato e dunque, ad alto rischio e ci riferiamo agli autisti delle linee bus e tram delle aziende di trasporto di Roma Capitale, pubblico e privato che svolgono un servizio essenziale per la cittadinanza". Lo dichiarano in una nota Giovanni Zannola, consigliere Pd dell'Assemblea capitolina e Leonardo Di Matteo, Responsabile Mobilità e Trasporti del Pd Roma. "Operare al più presto la copertura vaccinale per questi lavoratori sarà utile anche per garantire la continuità del servizio e il diritto alla salute e alla mobilità degli utenti che quotidianamente salgono a bordo dei mezzi del Trasporto urbano. Auspichiamo pertanto il rapido inserimento di questa categoria di lavoratori nei prossimi programmi di vaccinazione", concludono Zannola e Di Matteo. (Com)