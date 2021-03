Ue: Eurogruppo, impegno per sostegno aerea euro nel 2021 e nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurogruppo è impegnato in una posizione di sostegno nell'area dell'euro nel 2021 e nel 2022. E' quanto si legge nelle conclusioni raggiunte dall'Eurogruppo sulla politica di bilancio. "Siamo uniti nel nostro approccio secondo cui fino a quando la crisi sanitaria non sarà superata e la ripresa non sarà saldamente avviata, continueremo a proteggere la nostra economia attraverso il dispiegamento del livello necessario di sostegno fiscale. Il sostegno all'attività economica e l'attenuazione degli effetti negativi mediante misure tempestive, temporanee e mirate sono fondamentali per la sostenibilità di bilancio a lungo termine. Il ritiro prematuro del sostegno fiscale dovrebbe essere evitato", si legge nelle conclusioni. "L'Eurogruppo è impegnato in una posizione di sostegno nell'area dell'euro nel 2021 e nel 2022, anche tenendo conto dello stimolo fiscale derivante dal Rrf", il dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility) al centro del Next Generation Eu. "Riforme ambiziose e investimenti produttivi, sostenuti dall'Rrf, sono fondamentali per aumentare il potenziale di crescita a medio termine. L'Eurogruppo prende atto dell'indicazione preliminare della Commissione secondo cui la clausola di salvaguardia generale continuerà ad applicarsi il prossimo anno", si aggiunge. "Per il momento, e finché prevarrà l'emergenza sanitaria acuta, restano necessarie ampie misure fiscali a tutela dei cittadini e delle imprese. La politica di bilancio dovrebbe rimanere agile e adattarsi efficacemente all'evolversi della situazione sanitaria ed economica. In una seconda fase, una volta migliorata la situazione sanitaria e allentate le restrizioni, le misure fiscali dovrebbero gradualmente spostarsi verso azioni più mirate per promuovere una ripresa resiliente e sostenibile", hanno proseguito nelle conclusioni i ministri dell'Economia dell'area euro. (segue) (Beb)