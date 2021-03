Ue: Eurogruppo, impegno per sostegno aerea euro nel 2021 e nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le conclusioni dei ministri dell'Economia dell'Ue, "imprese vitali, ma ancora vulnerabili dovrebbero essere aiutate a evitare problemi di solvibilità, riaprire e adattare i loro modelli di business". "Le politiche dovrebbero continuare a proteggere i rapporti tra lavoratore e impresa, facilitando sempre più le transizioni di lavoro e la creazione di opportunità di lavoro per i disoccupati e gli inattivi. Le misure dovrebbero essere adattate al ritmo e alla forza della ripresa in ciascuno Stato membro e sostenute da un impegno costante per la sostenibilità di bilancio", hanno aggiunto. "Una volta che la ripresa sarà saldamente avviata, gli Stati membri dell'euro zona dovrebbero far fronte all'aumento dei livelli del debito pubblico attuando strategie di bilancio sostenibili a medio termine, ponendo l'accento sul miglioramento della qualità delle finanze pubbliche, sull'aumento dei livelli di investimento e sul sostegno alle transizioni verdi e digitali. Gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sulle riforme che promuoveranno gli investimenti privati e aumenteranno la capacità produttiva dell'area euro", hanno sottolineato. (Beb)