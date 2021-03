Iran: operativi entro fine giugno cinque nuovi progetti petrolchimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del prossimo anno iraniano, ovvero tra il 21 marzo e il 21 giugno prossimi, dovrebbero diventare operativi in diverse regioni dell’Iran cinque nuovi progetti petrolchimici. Lo ha annunciato Amir Vakilzadeh, responsabile progetti della Compagnia petrolchimica nazionale (Npc) di Teheran. Durante l’anno corrente, ha detto Vakilzadeh, era prevista inizialmente l’inaugurazione di 17 progetti petrolchimici, per un valore complessivo di circa 12 miliardi di dollari, ma a causa delle restrizioni introdotte per il Covid-19 solo 12 sono entrati in funzione. Secondo il direttore esecutivo Npc, Behzad Mohammadi, i nuovi progetti mirano ad accrescere del 35 per cento la produzione annuale del settore petrolchimico di Teheran. (Res)