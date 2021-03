© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, terrà alle 18.30, a Palazzo Orleans (Sala Alessi), una conferenza stampa dopo la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco di estendere, in via precauzionale, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. L'annuncio in una nota della Regione Siciliana.(Ren)