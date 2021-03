Istruzione: ministero, inaugurazione progetto "La Giustizia adotta la Scuola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero dell'Istruzione inaugurazione del progetto "La Giustizia adotta la scuola". Per questo primo anno scolastico, il progetto - riferisce una nota del dicastero - coinvolgerà 40 istituti scolastici, prevedendo l’adozione di una classe da parte di un magistrato che condurrà studentesse e studenti in un percorso di conoscenza e conservazione della memoria degli anni Settanta. L’iniziativa prevede lo svolgimento di una serie di incontri su una particolare vicenda legata al terrorismo, che viene scelta dal magistrato "tutor" insieme ai docenti delle scuole. Gli studenti saranno seguiti anche da un gruppo di giovani storici, che potranno fornire loro materiale (grazie pure alla partecipazione delle Teche Rai) e supporto scientifico. Agli incontri dei magistrati tutor si affiancheranno anche incontri con testimonial. "Ringrazio moltissimo la Fondazione e la famiglia Occorsio per questa iniziativa. Le nostre scuole hanno bisogno di essere accompagnate, in particolare sui terreni così impervi come quello della memoria", ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che è intervenuto, con un videomessaggio, all’inaugurazione del progetto. (segue) (Com)