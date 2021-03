Istruzione: ministero, inaugurazione progetto "La Giustizia adotta la Scuola" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il terrorismo, come la pandemia oggi, è piombato a sorpresa nelle nostre vite. Ci ha sconvolto. Sembrava invincibile, ma lo Stato italiano, che è uno Stato forte, fatto di tanta gente per bene, ha resistito e ha saputo sconfiggerlo", ha detto il presidente della Fondazione Vittorio Occorsio, Eugenio Occorsio. "Traiamo esempio dal passato per affrontare le sfide di oggi e di domani. I magistrati, che insieme alle altre forze del Paese custodirono negli anni Settanta la tenuta dello Stato democratico, consentiranno ora di guidare le classi in un percorso di conoscenza e approfondimento", ha concluso. (segue) (Com)