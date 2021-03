Istruzione: ministero, inaugurazione progetto "La Giustizia adotta la Scuola" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’idea del progetto è quella di coinvolgere le classi in un percorso guidato intermodale focalizzato sul terrorismo degli anni Settanta e sulla cultura della legalità", ha spiegato Giovanni Salvi, procuratore generale della Corte di Cassazione e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Vittorio Occorsio. "Si potrà in tal modo arrivare a una conoscenza più approfondita di quanto non sia consentito da un semplice incontro isolato. Una vera adozione nello studio di argomenti che sono stati sinora al di fuori dei programmi scolastici. Questa prima fase è sperimentale e auspico che dagli studenti arrivino spunti per migliorarci, dato che dall’anno prossimo il progetto sarà proposto a tutte le scuole italiane" (segue) (Com)