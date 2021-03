Vaccini: Bertolaso, credo al piano vaccinale del governo da 500mila vaccinazioni al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’assoluta fiducia nel piano vaccinale del governo. L’ha espressa il consulente per la campagna vaccinale anti-covid di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervistato da Giovanni Minoli al programma “Il Mix delle Cinque” su Rai Radio 1. Bertolaso ha detto di credere “assolutamente” al fatto che saranno tutti vaccinati entro settembre, “perché abbiamo una nuova squadra al vertice governativo e a Roma che funziona, è motivata, non ha secondi fini, vuole semplicemente portare a casa quei risultati che tutti ci aspettiamo". Allo stesso modo Bertolaso è convinto anche che si possano fare 500mila vaccinazioni al giorno. "Pensi - ha detto - che qui in Lombardia a partire dai primi di aprile ne faremo 120mila al giorno solamente in Lombardia; quindi il traguardo è assolutamente possibile". (Com)