Decreto Sostegno: Orlando, previsto rafforzamento Rem e modifica Rdc

- Stiamo lavorando ad un pacchetto di misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglia per contrastare l’impoverimento del ceto medio: sarà incluso anche un rafforzamento del reddito di emergenza, attraverso l’innalzamento della soglia massima dell’ammontare del beneficio per chi vive in affitto e la garanzia dell’accesso al beneficio anche ai disoccupati che non godono di altri sostegni al reddito. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Inoltre, è allo studio un provvedimento per consentire ai percettori del reddito di cittadinanza di lavorare temporaneamente, sospendendo il beneficio senza subire la perdita o la riduzione dell’assegno”, ha aggiunto. (Rin)