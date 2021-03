Polonia: Covid, ministro Sanità esclude per ora di sospendere il vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia non c'è motivo di sospendere il vaccino anti Covid di AstraZeneca per ora. Lo ha detto il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dal portale di informazione "Onet". "Lavoriamo da vicino con il rappresentante polacco all'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Domani ci sarà un incontro della commissione di valutazione del rischio. Non c'è ragione di sospenderlo in Polonia", ha dichiarato. "Vogliamo preservare la sicurezza che garantisce l'istituzione europea", ha detto il ministro riferendosi all'Ema, "tuttavia osserveremo i singoli casi". Quello di AstraZeneca è il terzo vaccino in ordine cronologico ad essere stato approvato dall'Ema. La Polonia ne ha ordinate finora circa 16 milioni di dosi e la prima consegna è avvenuta a inizio febbraio. Già questa mattina il viceministro della Sanità, Waldemar Kraski, ha detto alla stampa che ad oggi non si sono verificati nel Paese casi confermati di complicazioni tromboemboliche dopo la sua inoculazione. (Vap)