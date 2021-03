Calabria: dopo atti intimidatori, 26 nuovi carabinieri a Cetraro (Cs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione all’episodio intimidatorio commesso nella notte del 13 marzo scorso ai danni del comandante interinale della stazione di Cetraro (Cs), il comando generale dell’Arma, d’intesa con le autorità di governo e di pubblica sicurezza, ha disposto il rinforzo del presidio territoriale mediante l’invio di 5 unità (3 Marescialli e 2 Appuntati) alle quali si affiancano ulteriori 21 carabinieri, di cui 6 dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e 15 delle Compagnie di Intervento Operativo del decimo reggimento “Campania” e del quattordicesimo Battaglione “Calabria”. Tutti i reparti dei Carabinieri operanti nell’area continueranno a profondere il massimo impegno per garantire la sicurezza della cittadinanza e pervenire, in tempi rapidi, all’individuazione dei responsabili del grave gesto". L'annuncio in una nota dell'Arma. (Ren)