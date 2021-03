Covid: Ciacciarelli (Lega), dad penalizza disabili, garantire vaccini a loro e a docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi è ripartita la Dad (didattica a distanza) per tutti gli studenti del Lazio. Una diretta conseguenza del provvedimento che fa partire dalla data odierna la zona rossa su tutto il territorio regionale. Tra gli studenti ci sono anche i più fragili, disabili o con Bes (bisogni educativi speciali) per i quali dovrebbe essere garantita comunque la presenza, ma che, nella maggior parte dei casi non lo è". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "È chiaro che tutto ciò finisce per penalizzarli ancor di più. La Regione Lazio deve garantire la sicurezza, dal punto di vista vaccinale, dei docenti ed anche degli studenti più fragili, intesi come soggetti deboli. Bisogna accelerare sulle vaccinazioni al personale docente e su quelle agli studenti disabili o con Bes - spiega - perché se devono stare in presenza lo devono poter fare con tutte le precauzioni del caso, vaccinazione in primis. Condivido le preoccupazioni di genitori e sindacati, per questo la Regione Lazio deve agire garantendo l'incolumità di queste categorie. Da oggi la maggioranza è ancora più allargata, con l'ingresso dei Cinque stelle in giunta: ai numeri facciano seguire una maggiore efficienza", conclude.(Com)