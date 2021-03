Speciale infrastrutture: arriva l'alleanza digitale tra Open Fiber e South Working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diffondere la cultura digitale tra cittadini e amministratori. Supportare in ambito pubblico e privato iniziative volte a favorire il lavoro agile, in modo particolare nelle località meno urbanizzate e in quelle montane. Condividere una strategia di mappatura che si traduca in una "bussola" per tutti quei lavoratori intenzionati a operare secondo i principi dello smart working. Sono i punti salienti del Memorandum of Understanding siglato tra Open Fiber e South Working – Lavorare dal Sud Aps, una intesa mirata al coordinamento di un programma di azioni per la diffusione della banda ultra larga nel territorio nazionale. Un obiettivo strategico che accomuna fin dalla loro recente costituzione le due realtà, impegnate su fronti diversificati nella volontà di estendere una piena e compiuta "cittadinanza digitale" al maggior numero possibile di individui. Uno scopo divenuto ancora più stringente di fronte alle sfide poste dalla pandemia. South Working è un'associazione senza fini di lucro di giovani animati dalla volontà di promuovere e studiare un modello di lavoro flessibile che permetta di lavorare a distanza da dove si desidera, indipendentemente dai contesti ad alta urbanizzazione storicamente contraddistinti dalla presenza di infrastrutture tecnologiche, col fine di ridurre i divari economici, sociali e territoriali attualmente esistenti. Open Fiber è invece una società per azioni attiva dal 2016 nella costruzione di una rete di telecomunicazioni in fibra ottica, offrendone l'accesso senza discriminazioni a tutti gli operatori di mercato interessati. Un intervento caratterizzato da una duplice modalità operativa: investimento diretto con fondi propri in oltre 250 città; realizzazione di una rete pubblica a banda ultra-larga nelle cosiddette "aree bianche" per mezzo della concessione affidata da Infratel nell'ambito del Piano BUL. (Com)