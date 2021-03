Speciale infrastrutture: Atlantia, entro il 2040 neutralità carbonica per tutte le società del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte radicamento culturale sulle tematiche della sostenibilità dovrà essere applicato a tutte le attività di gestione e di sviluppo del Gruppo: proprio per questo il consiglio di amministrazione di Atlantia ha approvato il Piano di sostenibilità 2021-2023 del Gruppo che, all’interno delle priorità strategiche stabilite dall’Onu, ha indicato prioritariamente quali obiettivi da raggiungere per il Gruppo Atlantia e tutte le sue società. È quanto si legge nella nota diffusa dalla holding dei Benetton in occasione della presentazione delle nuove linee di sviluppo strategico. Nello specifico, il Gruppo ha come obiettivo la neutralità carbonica di tutte le società del Gruppo entro il 2040, anticipando di 10 anni i termini dell’Accordo di Parigi; almeno il 20 per cento delle posizioni manageriali ricoperte da donne e il 40 per cento di nuove assunzioni in posizioni di elevata professionalità di genere femminile; oltre il 90 per cento dei rifiuti prodotti reimmessi nel ciclo dell’economia circolare; raddoppio della quota di energia elettrica utilizzata proveniente da fonti rinnovabili; compensazione del territorio utilizzato per l’ampliamento delle infrastrutture esistenti con interventi utili a preservare il patrimonio di biodiversità e di aree a verde; e incentivazione del management connessa a dei target di sostenibilità. (Com)