Speciale infrastrutture: Comune Milano aderisce a bando del Mit, due proposte per i quartieri San Siro e Niguarda

- Due proposte per due quartieri di Milano, due progetti che guardano oltre il centro storico per migliorare la qualità dell'abitare in città. Uno insiste nella zona di Greco-Niguarda, a nord est, l'altro riguarda quella di San Siro, a ovest. Entrambi puntano alla rigenerazione di aree e spazi già definiti e costruiti, e individuano ciascuno un immobile di proprietà pubblica da recuperare e riprogettare destinandolo all'abitazione transitoria come fulcro di un piano più ampio di potenziamento del sistema abitativo e dei servizi di welfare urbano, che comprende anche la sistemazione delle strade limitrofe e degli spazi pubblici, oltre alla dotazione di nuovi servizi di prossimità a disposizione degli abitanti, come laboratori, spazi dedicati alla microimpresa, al co-working e allo stare insieme. L'obiettivo è quindi duplice: aumentare sia in quantità che in qualità le possibilità residenziali transitorie per le persone in difficoltà, come anche per giovani studenti e lavoratori, e nel contempo contribuire alla costruzione di quartieri più vivibili, meglio serviti e capaci di offrire maggiori opportunità a chi li abita. Con queste proposte, il Comune di Milano aderisce al programma innovativo per la qualità dell'abitare (Pinqua), il bando del Mit, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, basato sul decreto interministeriale n. 395 del settembre scorso, in scadenza il 16 marzo. Se approvati, i progetti saranno interamente finanziati con fondi statali attraverso il bando, fino ad un massimo di 15 milioni di euro ciascuno. "Sono progetti - interviene l'assessore alle politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - con cui vogliamo potenziare l'offerta transitoria per l'emergenza, utili anche a procedere con maggiore facilità con interventi di ristrutturazione delle case popolari, nel caso sia necessaria la mobilità delle famiglie, per tutelare i casi di particolare fragilità. È quanto già abbiamo fatto, in collaborazione con Aler e con il coordinamento della Prefettura di Milano, su diversi casi - da via Civitali a via Lorenteggio 181, da via Manzano 4 a via De Stael, per citarne alcuni - gestiti con attenzione evitando sgomberi forzosi e interventi diretti delle Forze dell'Ordine. Le case popolari, sia le nostre sia quelle di Aler, richiederanno in prospettiva un numero crescente di interventi di rigenerazione e ristrutturazione che potrebbero richiedere soluzioni transitorie ed emergenziali proprio come quelle che intendiamo realizzare". "Strade e incroci più sicuri, più spazio per la pedonalità e la ciclabilità, riordino della sosta, riduzione della velocità vicino alle scuole e ai luoghi di aggregazione, più verde - dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - . Questi sono gli interventi che affiancano quelli sulle abitazioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita nei quartieri per rendere più vivibili le nostre strade e piazze, lo spazio pubblico, più a misura di famiglia; per migliorare i percorsi casa scuola e casa lavoro, i luoghi frequentati tutti i giorni e l'affaccio dei negozi di prossimità". (Com)