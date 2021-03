Speciale infrastrutture: tedesca Wintershall Dea vede “grande potenziale” sviluppo idrogeno in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wintershall Dea vede "un grande potenziale" per lo sviluppo dell'idrogeno, in particolare dalle grandi riserve di gas naturale in Russia. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Wintershall Dea, Mario Mehren, in un’intervista rilasciata al quotidiano emiratino “The National”. L'azienda darà la priorità allo sviluppo della risorsa come parte dei suoi sforzi per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2030, ha sottolineato. "Esiste un potenziale significativo per la cooperazione tedesco-russa nel Ccs (cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica) nell'utilizzo di giacimenti esauriti e delle loro infrastrutture nella Siberia occidentale, nonché nell'esplorazione e nell'uso di potenziali acquiferi nella Siberia orientale", ha detto Mehren. Wintershall Dea, che si è fusa con Dea, di proprietà della russa LetterOne nel maggio 2019, sta ancora valutando un'offerta pubblica iniziale (Ipo) per il 2021. In principio la società aveva previsto una quotazione entro la seconda metà dell'anno, possibilmente a Francoforte. La società è "pronta per una Ipo", ma la decisione di diventare pubblica sarà presa dagli azionisti, Basf e LetterOne, ha sottolineato Mehren. (Res)