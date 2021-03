Speciale infrastrutture: Portogallo, Sacyr si aggiudica contratto per collegamento ferroviario da 28,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Sacyr si è aggiudicata un contratto da 28,5 milioni di euro in Portogallo per ammodernare il collegamento ferroviario tra Sines e la Linea Sud, situata a circa 100 chilometri a sud di Lisbona e con una lunghezza totale di 37,4 chilometri. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, avrà 720 giorni per eseguire il progetto, che comprende i lavori di ammodernamento della struttura del binario esistente con l'applicazione di traversine di cemento. L'obiettivo è di eliminare le limitazioni di capacità e a migliorare le condizioni operative, la sicurezza e la viabilità del sistema ferroviario. Sacyr aggiunge questo contratto ad altri attualmente in corso in Portogallo, come la costruzione del tratto Alandroal-Línea del Oeste (Évora), i lavori di riparazione e manutenzione del ponte "25 de Abril", l'elettrificazione della linea del Minho e la modernizzazione della linea di Beira Alta. (Spm)