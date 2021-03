Giustizia: Cartabia, governo deve onorare impegno su prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla prescrizione "per non esacerbare il conflitto" la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che "impegna il governo" anche ad "assicurare un processo penale la cui durata sia nella media di quella europea. Questo impegno deve essere onorato", ha chiarito la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in audizione presso la commissione Giustizia della Camera sulle linee programmatiche del dicastero, anche in relazione al contenuto della proposta di Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr). (Rin)