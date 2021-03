Lazio: Mattia (Pd), consiglio regionale si colora di lilla per lotta a disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anoressia e bulimia nervose, fame emotiva ed altri squilibri nel rapporto quotidiano con il cibo. I disturbi del comportamento alimentare, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, registrano un aumento dei casi del 30 per cento circa. A soffrirne sono soprattutto giovani, giovanissimi e donne di tutte le età, ma durante gli ultimi mesi il fenomeno ha colpito duramente anche i soggetti di sesso maschile con un aumento nei pronto soccorso di quattro volte", continua la consigliera del Lazio del Pd. "Con queste iniziative – conclude Mattia – vogliamo dare un segnale forte a tutte e tutti i pazienti e le loro famiglie per garantire la giusta attenzione, diagnosi precoci e adeguata presa in carico. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini per la sensibilità dimostrata e tutte le associazioni che ci accompagnano in questo percorso per garantire il benessere psico-fisico a 360 gradi come parte integrante del diritto alla salute". (Com)