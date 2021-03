Slovenia: presidente Pahor propone Tina Zumer vice governatore della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor ha presentato oggi una proposta al Parlamento per la nomina di Tina Zumer a nuovo vice governatore della Banca centrale del Paese. Secondo una nota della presidenza slovena, la proposta è stata formulata dopo alcune consultazioni con i capigruppo delle forze politiche presso il Parlamento. "Il candidato soddisfa i criteri professionali per svolgere la funzione e dai colloqui avuti finora si può anche concludere che gode del sostegno necessario dei deputati per l'elezione", ha annunciato oggi l'ufficio della presidenza. Prima della votazione, Tina Zumer effettuerà domani una presentazione pubblica nel palazzo presidenziale. Secondo la nota della presidenza slovena, le presentazioni pubbliche contribuiscono alla trasparenza e alla qualità delle procedure per l'elezione di funzionari statali di alto rango e rafforzano la fiducia dell'opinione pubblica. Alla fine dello scorso anno, Pahor ha ricevuto sette candidature per un possibile candidato alla carica di vice governatore della Banca centrale di Slovenia. Il nuovo vice governatore succederà a Marko Bosnjak, che si è dimesso ufficialmente alla fine di maggio dello scorso anno per motivi personali. (Seb)