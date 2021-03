Più Europa: Marcucci (Pd), fondamentale presenza Bonino in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Può capitare che non sia d'accordo su alcune cose con Emma Bonino, ma la sua presenza in Senato è fondamentale”. Lo ha scritto su Facebook il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci. “La sua storia, le sue battaglie ed il suo approccio critico sono un punto di riferimento e costringono sempre alla riflessione – ha spiegato -. Non voglio occuparmi di quello che succede in Più Europa, ma solo dire forza Emma, abbiamo bisogno di te in Senato”.(Rin)