Ue: Donohoe, a Eurogruppo analisi economica e politica bilancio per 2021 e 2022

- All'Eurogruppo di oggi si discuterà di come "i diversi governi stanno sostenendo diverse parti della loro economia" si cercherà di "capire come possiamo imparare gli uni dagli altri a sostenere meglio quelle parti delle nostre economie e società che sono state più colpite dal Covid 19". Lo ha detto in apertura dei lavori il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe. Dopo l'analisi della situazione economica, "avremo una discussione su quale sia la giusta politica di bilancio generale per l'area dell'euro nel 2021 e nel 2022", ha detto. "Poi esamineremo i nostri sforzi, ora e in futuro, per rafforzare il ruolo dell'euro sulla scena mondiale. Lo faremo perché pensiamo che sia a beneficio delle imprese che commerciano utilizzando l'euro e che, a sua volta, aiuterà i nostri cittadini con posti di lavoro, con il reddito e con la crescita economica", ha concluso. (Beb)