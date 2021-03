Sicurezza: Cattoi (M5s) nascita polizia forestale necessaria per tutela ambiente e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, in capo alla Polizia di Stato (Polfor), è sia una priorità per la sicurezza dei cittadini, e sia un'esigenza volta a recuperare le professionalità del disciolto Corpo forestale dello Stato, smembrato e frammentato". E' quanto afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Maurizio Cattoi, primo firmatario della proposta di legge per l'istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui iter parte domani in commissione Affari costituzionali alla Camera. "Esprimo soddisfazione per il fatto che, domani alla Camera, iniziamo a discutere della mia proposta di legge – prosegue Cattoi - volta a superare l'attuale frammentazione delle competenze, sia nel controllo e nella tutela idrogeologica del territorio, che nella gestione della sicurezza pubblica, nelle sempre più numerose e articolate fasi delle emergenze ambientali, come quelle legate agli incendi boschivi e alle calamità naturali, in particolare con la ricostituzione del Reparto aereo antincendio boschivo, che è stato smembrato tra l'Arma dei carabinieri e Vigili del fuoco, con conseguente azzeramento dell'efficienza". "Intendiamo, fra le altre cose, anche procedere ad assumere 500 persone, previo un corso di addestramento – conclude l'esponente pentastellato – fra il personale idoneo non vincitore dell'ultimo concorso bandito dal corpo forestale e dal personale dei corpi delle Polizie provinciali, per far fronte alle esigenze immediate di ripianamento degli organici, anche a causa di pensionamenti anticipati".(Com)