Ue: Borrell, obiettivo è migrazione sicura, corretta e regolare

- L'obiettivo dell'Unione europea è arrivare a un sistema di immigrazione sicura, corretta e regolare. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, prima del Consiglio informale dell'Unione europea tra ministri degli Affari interni e degli Affari esteri dove si parlerà della questione migratoria che è un tema "al centro della nostra partnership esterna con i Paesi terzi". "Dobbiamo lavorare per una migrazione sicura, equa e regolare. Dobbiamo mettere insieme gli incentivi per far sì che i Paesi terzi accettino i rimpatri", "per creare flussi di migrazione regolare" e "dobbiamo anche coordinare meglio le nostre attività, le nostre politica legate all'immigrazione, con lo sviluppo", ha detto Borrell. "Una migrazione sicura, corretta e regolare è il nostro obiettivo", ha sottolineato. (Beb)