Speciale infrastrutture: Giovannini, da governo impegno ad attuare piani rapidamente

- "C'è il massimo impegno del governo a far sì che i piani" non solo del Recovery, ma anche quelli finanziati dalle risorse nazionali, "possano essere attuati rapidamente". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione della presentazione in streaming dell'indagine “Focus IMPatto Giovani". "Non avremo i pagamenti europei se così non fosse", ha osservato Giovannini, precisando però che "non saremo giudicati" tanto "sulla spesa", quanto "sulla messa in esercizio delle infrastrutture". (Rin)