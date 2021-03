Toscana: approvata mozione su condanna caso Navalvy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sostenere e promuovere i contenuti della risoluzione approvata dal Parlamento europeo che condanna fermamente l’avvelenamento di Alexei Navalny”. È quanto chiede la mozione presentata dal gruppo Pd in xonsiglio regionale, primo firmatario Francesco Gazzetti.e approvata all’unanimità dall'assemblea. Nel testo, come si legge in una nota "si richiama in particolare la necessità di continuare a monitorare la situazione dei diritti umani nella Federazione russa e i procedimenti giudiziari che vedono coinvolti le organizzazioni di attivisti, società civile e politici di opposizione. C’è una mobilitazione internazionale a sostegno del maggiore oppositore russo. Oltre a fare il punto sulle migliaia di arresti seguiti al suo arresto, vogliamo sapere anche dove sia adesso. Neppure gli avvocati difensori lo sanno”. (Ren)