Lazio: Marcelli (M5s), i nostri temi al centro dell'agenda politica per presente e futuro Regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo programma abbiamo voluto affermare inoltre come la persona debba tornare al centro dell'attenzione delle nostre scelte politiche, per offrire servizi sempre più idonei e all'altezza delle aspettative e soprattutto utili a soddisfare i loro bisogni: Sanità e Welfare devono muovere verso una piena integrazione, per contrastare il rischio di povertà, emarginazione e diseguaglianze che la crisi Covid ha aumentato in maniera considerevole. Non abbiamo dimenticato temi importanti come l'agricoltura, la ricerca scientifica e tecnologica e il Turismo, volani importanti per la nostra regione. Non abbiamo voluto tralasciare tutti gli aspetti legati ad una mobilità sostenibile, o alle sfide che riguardano il mondo dei giovani e delle famiglie, con uno sguardo attento anche alle politiche di genere. Infine, abbiamo voluto rivolgere la nostra attenzione ai nostri comuni, per offrire loro tutti gli strumenti necessari per usufruire al meglio degli importanti investimenti che ricadranno anche sul nostro territorio attraverso i fondi strutturali 2021-2027e alle misure straordinarie del Next Generation Europeo, il tutto con uno sguardo attento affinché avvenga nella legalità e contrastando quelle organizzazioni che con il loro agire deturpano il bene comune". (segue) (Com)