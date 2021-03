Lazio: Marcelli (M5s), i nostri temi al centro dell'agenda politica per presente e futuro Regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo questa attenta analisi, il Movimento5Stelle ha ponderato e accettato, certi che Roberta Lombardi e Valentina Corrado sappiano essere, professionalmente e umanamente, i portavoce più idonei a ricoprire i ruoli di assessore alla Transizione Ecologica e alla Digitalizzazionee agli Enti Locali, Turismo e Semplificazione Amministrativa. Due assessorati indispensabili per il presente e il futuro. A loro, il nostro augurio accompagnato dalla consapevolezza dell'ottimo lavoro che svolgeranno come hanno dimostrato in questi anni di mandato in cui essere al fianco dei cittadini, farsi portavoce delle loro esigenze e problematiche e agire per trovare una soluzione, sono i loro principi guida. In particolare, a Roberta Lombardi va il ringraziamento di tutto il gruppo per l'ulteriore ruolo di capogruppo che ha ricoperto in questi anni, un compito gravato da molte responsabilità, portato avanti con estrema professionalità e capacità", ha concluso Loreto Marcelli. (Com)