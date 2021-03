Italia-India: presidente commissione Esteri Camera Fassino, necessaria strategia indo-pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'India è un player globale sempre più importante per l'Italia e anche il nostro Paese deve dotarsi di una 'strategia indo-pacifica'". Lo dichiara il presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, dopo l'incontro di questa mattina con l'ambasciatrice dell'India Neena Malhotra. "L'India – continua – è oggi il principale produttore mondiale di vaccini, è un Paese impegnato in prima linea nella transizione energetica, è uno dei protagonisti nel campo informatico e tecnologico: sono i grandi temi su cui il governo Draghi scommette per superare Covid-19 e rilanciare crescita e sviluppo. L'India – sottolinea – è peraltro uno dei grandi attori dell'economia globale e attraverso l'Oceano Indiano transita l'80 per cento dell'interscambio mondiale. L'area indo-pacifica – rimarca – è sempre più strategica per la stabilità e la sicurezza, anche l'Italia, al pari di altri Paesi europei, deve dotarsi di una strategia indo-pacifica. Sono tutte ragioni che sollecitano un salto di qualità nelle relazioni tra Italia e India che già negli ultimi anni hanno conosciuto un costante incremento. In queste direzione – conclude Fassino – già dalle prossime settimane la commissione Affari esteri della Camera avvierà una collaborazione parlamentare che accompagni le relazioni intergovernative tra i due Paesi". (Com)