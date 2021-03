Egitto-Iraq: deputato egiziano Abdullah, 43 lavoratori egiziani trattenuti a Mosul e Bassora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero almeno 43 i lavoratori egiziani trattenuti da un imprenditore iracheno nelle città di Mosul e Bassora, in Iraq. A denunciarlo è il parlamentare egiziano Mohamed Abdullah. I 43 operai egiziani sono impiegati in un’azienda privata per la lavorazione del gas di proprietà dell’imprenditore Faisal Farid Rageh che ha stabilimenti a Bassora, nel sud dell’Iraq, e Mosul, nel nord del Paese. Da una una ricostruzione fornita da Abdullah, i lavoratori egiziani fanno parte di due distinti gruppi: il primo impiegato in un impianto chiamato al Sha'bia, a Bassora, l'altro nell’impianto di Hamam al Alil, a Mosul. Secondo Abdullah, i lavoratori egiziani sarebbero stati privati di regolari pasti da circa 10 giorni e non avrebbero ricevuto le ultime 14 mensilità di lavoro. Inoltre, sempre in base a quanto dichiarato dal parlamentare egiziano, l’imprenditore iracheno Rageh si rifiuterebbe di fornire assistenza sanitaria per alcuni degli operai che hanno riscontrato problemi di salute. Abdullah ha invitato il governo egiziano a contattare le autorità irachene e a intervenire il prima possibile per "liberare" i 43 cittadini egiziani.(Cae)